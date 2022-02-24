ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0

İzmir'de olaylı gece! Kardeşinin yaralandığını duyunca, lokantaya ateş açtı!

İzmir'de olaylı gece! Kardeşinin yaralandığını duyunca, lokantaya ateş açtı!
24 Şubat 2022 Perşembe 10:22

İzmir'de aralarında husumet olan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı. Olayın duyulması üzerine kardeşinin yaralandığını öğrenen ağabey ise kavgaya karıştığı düşünülen kişilerin lokontasına ateş açtı. Açılan ateş sonucu lokantada bulunan biri müşteri yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Donanmacı Mahallesi 1737 sokakta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup parkta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.K.'ye (21) kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. F.K. bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine geldi. Yaralanan F.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 1 şüpheliyi olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile yakaladı.

KARDEŞİNİN YARALANDIĞINI DUYUNCA LOKANTAYA ATEŞ AÇTI

Kardeşinin yaralandığını duyan Karagöl'ün ağabeyi de iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin 1724 Sokak'taki lokantasına tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu lokantada yemek yiyen bir müşteri ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırı düzenleyen şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı saldırı #kavga #yaralama #lokanta ateş
Önceki Haber
Didim'de denize girmişti, cesedi 7 ay sonra Yunanistan'da bulundu!
Sonraki Haber
75 zabıta memuru alınacak
Başkan İduğ: Esnafın yanındayız
Başkan İduğ: Esnafın yanındayız
0
Havuz İzmir’e Avrupa’dan Mimarlık Ödülü
Havuz İzmir’e Avrupa’dan Mimarlık Ödülü
0
EHKİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
EHKİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
0
7 ESHOT personelinin bıçaklanması ile ilgili Başkan Soyer'den açıklama
7 ESHOT personelinin bıçaklanması ile ilgili Başkan Soyer'den açıklama
0
İzmir Büyükşehir'in ücretsiz internet hizmeti yayılıyor
İzmir Büyükşehir'in ücretsiz internet hizmeti yayılıyor
0
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü!
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.