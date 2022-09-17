İzmir'de olaylı meclis yargıya taşınıyor

Cumhuriyet Halk Partili ve AK Partili meclis üyeleri arasında arbedeye neden olan İZBB Meclisi eylül ayı toplantısı üçüncü birleşimi yargıya taşınıyor. İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, oturumda alınan kararların hukuki olmadığını belirterek "Cumhur İttifakı olarak hukuki yollara başvuracağız" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclisi eylül ayı toplantısı üçüncü birleşiminde karar yeter sayısı tartışması ve birleşime verilen ara Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ve AK Partili meclis üyeleri arasında arbedeye neden olmuş ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri meclisi terk etmişti. Olaylı meclis toplantısının ardından AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İZBB Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, İZBB Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Hakan Yıldız ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri katıldı.



Meclisi engellemedik

Basın toplantısında yaklaşık 3,5 yıldır Cumhur İttifakı olarak İZBB Meclisi'nde muhalefet görevini yerine getirdiklerini belirten İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Yapmış olduğumuz muhalefetle İzmir’deki sorunlara parmak bastığımızı İzmirliler görüyor. Anak ne yazık ki bizim yapmış olduğumuz bu muhalefet görevini, bu şehri yöneten başta İZBB Başkanı Tunç Soyer olmak üzere CHP ve ittifak ortakları görmezden geliyor. Bunun en bariz örneğini İZBB Meclisi eylül ayı toplantısı üçüncü birleşiminde çok net bir şekilde gördük. Biz bugüne kadar mecliste yapılmış tüm oylamaları yüzde 95’ine oy birliğiyle geçirdik. Hiçbir zaman Cumhur İttifakı Grubu olarak meclisin çalışmasını engellemek, meclisi kitlemek gibi bir amacımız olmamıştır, olamaz” dedi.



İzmirlilere saygısızlık

İZBB Meclisi eylül ayı toplantısı üçüncü birleşiminde CHP’li meclis üyelerinin meclis salonundan çıkması nedeniyle Millet İttifakı’nın karar alabilme yeterliliğine sahip olmadığını belirten Hızal, “Millet İttifakı meclis grubu içersinde meclis oturumun hemen açılmasının arkasında sadece huzur hakkı almak amacıyla imzasını atıp meclisi terk eden meclis üyeleri var.Biz bunu çok net bir şekilde gördük. İzmir için çok önemli karların alınması gereken bir mecliste ne yazık ki CHP meclis grubunun meclis salonunu terk etmesinden dolayı belki de İzmir tarihinde hiç görülmemiş bir hadise yaşandı ve mecliste karar alınamadı. Ve sonrasında telaşla meclise saygısızlık yaparak meclisten ayrılan meclis üyeleri aranarak oturuma tekrar çağrıldılar. Bu İzmir tarihinde hiç şahit olmadığımız ancak son dönemde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Bu hem İzmirliler hem meclise çok büyük bir saygısızlık” dedi.





“İzmir’de CHP kontrolünü kaybetti”

AK Partili Hızal, sözlerinin devamında ise “Mecliste görüşmeler esnasında bir karar alma noktasında karar yeter sayısını olmadığını gördük. Karar yeter sayısını olmadığı mecliste karar alınamaz. Yönetmelik çok açık. Mecliste karar yeter sayısını olmadığı zaman tatil edilir. Dünkü kendilerinin ara bizim tatil olarak belirttiğimiz 1 saatlik süre verildi. Sonrasında meclisin toplanması için belli usulü durumlar olması lazım. Bu usullerin yine meclis yönetmeliğinde belirtildiği gibi ilan edilmesi lazım. Bu usulü yöntemlerin hiçbirini yerine getirilmediğin söyledik ve bu mecliste karar alınamayacağını söyleyerek meclis salonundan ayrıldık. Ayrılmamızın temel nedeni toplanmayan bir meclisten bahsediyorduk. Ancak ne yazık ki tüm bunları görmezden gelerek meclis toplanmış gibi bir takım kararlar alındı. Bu kararların hukuki olmadığını belirtmek istiyorum. Biz bunlarla ilgili Cumhur İttifakı olarak hukuki yollara başvuracağız. Mecliste alınan kararlar hukuki değildir ve biz bunla ilgili yargı yoluna başvuracağız. İzmir’de CHP kontrolünü kaybetti. İzmir kontrolsüz bir şekilde kendi kendini yönetmeye çalışan bir şehir haline geldi” dedi.