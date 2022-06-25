İzmir'de Olivelo Yaşayan Park açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği “Yaşayan Parklar” oluşturma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo Yaşayan Parkı ilk misafirlerini ağırladı

İzmirlilerin doğa ve ormanla bütünleşeceği “Yaşayan Parklar” oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe Yelki’de “Olivelo”yu hayata geçirdi. Olivelo Yaşayan Parkın açılış öncesi ilk konukları ise gençler oldu. “Yaşayan Parklar" projesiyle seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştiren, parkta son incelemesini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yelki Olivelo Gençlik Kampı’nın ilk gününde kamp sakinlerini yalnız bırakmadı. Başkan Tunç Soyer’e Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da eşlik etti. Olivelo Yaşayan Parkı’nda çoğu zeytin ağacı olmak üzere ahlat, menengiç, Anadolu palamut meşesi ve kızılçam ağaçları bulunuyor. Parkta yaklaşık 13 bin ağaç yer alıyor.

Keşke gençlerin yerinde olabilsem



57 hektarlık özel bir alandaki Olivelo Yaşayan Parkı’nı gezen ve gençlerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, “Gençlik bir daha gelmiyor, doya doya gençliklerini yaşasınlar istiyorum. Bu alanlar en çok onlar için var. Tadını doyasıya çıkarsınlar. İlk kamp kuruldu sadece hasetten çatlıyorum. Keşke ben de gençlerin yerinde olabilsem” dedi.

Doğanın kentin içerisine nüfus etmesi gerek

Yaşayan Parkların doğanın tekrar kentin içerisine nüfus etmesi için tasarlanan mekanlar olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Kentler öylesine betona teslim oldu ki doğayı unuttuk. Bugün arkadaşlarımız bir kayanın üzerindeki yosunun bir damla suyla canlanabildiğini gösterdi. Doğa bir mucize ve biz bunları unutuyoruz. Yaşayan Parklar’dan 35 adet yapacağız. Güzelbahçe Yelki’de oluşturduğumuz Olivelo sadece bir tanesi. Doğanın tekrar kentin içerisine nüfus etmesi gerek. Dilerim diğer kentler bunu örnek alır. Bizler doğayla buluştukça, doğayla barıştıkça daha mutlu oluyoruz. Çünkü biz de doğanın bir parçasıyız” dedi.

Bu kamp bize ödül oldu

Kampa katılan gençler ise oldukça memnundu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyan Berivan Arıkan, Genç İzmir web sayfası sayesinde belediyenin sunduğu her fırsattan yararlandığını dile getirdi. Arıkan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlerin sosyalleşmesi için çok iyi etkinlikler yapıyor. Olivelo hem şehre yakın hem uzak. İnanılmaz güzel. Burada ilk kamp yapan gençleriz ve ağaçlık alanları çok güzel. Az önce yoga bile yaptık. Finallerden çıktık ve bu kamp bize ödül gibi oldu. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İzmir’de öğrenci olmak da yaşamak da çok güzel

21 yaşındaki Nadide Özalp, “Bu kampta olmaktan çok mutluyum. Daha önce İnciraltı Kent Ormanı’ndaki kampa katılmıştım, çok memnun kalmıştım. Olivelo’yu ilk deneyimleyen kişilerden biri olmak benim için heyecan verici bir şey. Kamp yapmayı çok seviyorum ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bize ihtiyacımız olan her imkanı sunuyor. Gençlere verdiği desteklerden dolayı da Tunç Başkanımıza minnettarız. Ben iş hayatıma da İzmir’de devam etmek istiyorum, çünkü İzmir’de öğrenci olmak da yaşamak da çok güzel” şeklinde konuştu.

Burayı ilk deneyimleyenlerden olmak gurur verici

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Caner Ceylan, “Mimarlık son sınıf öğrencisiyim ve buraya gelmeden önce Olivelo Projesi’ni araştırma fırsatı bulmuştum. Burayı ilk deneyimleyenlerden olmak benim için inanılmaz gurur verici. Bu ekolojik alanda böyle aktiviteler yapabilmek hem öğrenciler hem de mekanı kullananlar adına çok güzel” dedi.

Doğa yürüyüşünden yogaya

Olivelo Yaşayan Park, Gençlik Kampı’nın ilk gününde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bugün 11.00’e kadar sürecek kamp programında yoga atölyeleri, müzik dinletisi ve kamp oyunları gibi aktiviteler de yer alıyor. Doğaseverler Türkiye Dağcılık Federasyonu’ndan dağcılık tarihi, yaz dağcılığı, dağcılık ekipmanları tanıtımı, doğa yürüyüşü, hiking ve trekking, doğada kaybolma ve ilkyardım gibi konularda bilgi de aldı.

Olivelo doğaseverleri bekliyor

Güzelbahçe Yelki’deki Olivelo Yaşayan Parkı’nda pek çok etkinlik İzmirlilerle buluşacak. Doğaseverler bisiklet ve yürüyüş rotalarında keyifli turlara çıkabilecek veya kamp yapabilecek. Ayrıca büfe ve ziyaretçi merkezi de Olivelo’da ziyaretçileri bekliyor. Taş Kütüphane’de ziyaretçiler, İzmir’deki geleneksel taş mimarisi örneklerini inceleme imkânı bulabilecek, Spiral Meydan ise bir etkinlik ve toplanma alanı olarak kullanılacak