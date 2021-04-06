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İzmir'de oltaya ceset takıldı!

İzmir'de kıyıdan balık avlayan kişinin oltasına ceset takıldı

İzmir'de oltaya ceset takıldı!
06 Nisan 2021 Salı 11:17

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Göztepe Yelkenli İskele civarında kıyıdan olta ile balık tutmaya çalışan kişi, oltasının bir şeye takıldığını fark etti.

Oltayı çekerek kıyıya yaklaştıran kişi oltanın cesede takılmış olduğunu anlayınca olayı polise haber verdi.

Olay yerine gelen deniz polisi cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üstünde kimlik olmadığı tespit edildi. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, balık tutmaya çalışan kişi ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan Fikret Gezgin'e (42) ait olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #ceset #oltaya ceset takıldı #göztepe ceset #deniz ceset
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