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İzmir'de ölü bulunan flamingolar kalp krizi mi geçirdi?

Bayraklı sahilinde 9 flamingonun ölü halde bulunmasını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Sıkı, havada kuşlara uçarken bir şok etkisi yaratacak elektromanyetik dalga yayan bir alet yöneltilmiş olabileceğini ve bunun sonucunda kalp krizi geçirerek havada öldükten sonra düşmüş olabileceklerini söyledi

İzmir'de ölü bulunan flamingolar kalp krizi mi geçirdi?
01 Nisan 2021 Perşembe 09:34

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde Bayraklı sahilindeki yeşil alanda cansız halde 9 flamingonun bulunduğu ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde görevli uzman personel bölgeye yönlendirilmiş ve alanda yapılan incelemenin ardından ölü flamingolar uygun koşullarda saklanmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınan flamingoların kesin ölüm nedenlerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtilmişti. Ölümlerle ilgili incelemeler devam ederken akademik yaşamı boyunca Gediz Deltası ve bu bölgede yaşayan kuşlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve İzmir kamuoyunda “Kuşçu Hoca” olarak da bilinen Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, sahilde ölü halde bulunan flamingolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ölümler dikkat çekici

Bu tarz ölümlerin her zaman görülmediğini ifade eden Prof. Dr. Sıkı, şehir içinde böyle bir olayın yaşanmasının hayret verici olduğunu belirterek “Flamingo adasında bile ancak 10 bin kuşta bir, iki ölüm görüyoruz. Şehir içerisinde böyle bir olayın yaşanması dikkat çekici… Görüntülerde flamingoların patır patır düştüğünü görüyoruz. Bir kuşun düşmesi olağan görülebilir ama 9 kuşun birden düşmesinde anormal bir olay. Kuşların ölümünde elektromanyetik dalgaların etkili olabileceğini düşünüyorum. Kuşların yüksek binaların olduğu bölgede bulunması nedeniyle acaba buralardan elektromanyetik dalgalar yayan bir aletle bir şey mi yapıldı? Kuşlar zehirlenmiş olsa bile dokuzunun birlikte ölmesi mümkün değil. İntihar kesinlikle değil. Yunuslarda, balinalarda toplu intiharlar görülebiliyor. Ama kuşlarda toplu intiharlar söz konusu değil. Bence elektromanyetik dalgaların etkisiyle oluşan strese bağlı kalp krizi geçirerek havada öldüler ve düştüler. Aşağı düşmeleri sonucunda ise boyun, bacak kırılmaları ve bağırsaklarının patladığı belirtiliyor” dedi.

“Bir alet yönetilmiş olabilir”

Flamingoların, İzmir Kuş Cenneti ve Bostanlı açıklarından Melez Deltasına kadar geldiğini dile getiren Sıkı, “Melez Çayı’nın denizle birleştiği alana geldiklerini ben zaman zaman görüyordum. Özellikle soğuk, fırtınalı havalarda buraya gelip 50-60 kuş burada barınıyordu. Zaman zaman da akşam saatlerinde liman bölgesinden Kemalpaşa istikametine doğru uçtuklarına ben birkaç defa şahit oldum. Bu olayda akşam saatlerinde vuku buluyor. Bu olay bir binaya çarpma değil, havada bu kuşlar uçarken bir şok etkisi yaratacak bir alet yöneltilmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Araştırılıp ortaya çıkacak

Kuşların göçlerinde büyük binaların olumsuz etki yarattığını da dile getiren Mehmet Sıkı, “Büyük binalar ayna etkisi yapıyor. Küçük kuşlar daha gidecek yolu var zannedip aniden cama vurup, düşüyor. Bu flamingo ölümlerinde ise başka bir şey var, araştırılıp ortaya çıkacak” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #flamingo #flamingo ölüm
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