TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
0
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
KENDİSİNİ SOKAN YILANI ISIRDI!
0
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
ÇALIŞANLARIN YARISINI KOVDU
0

İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı

İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı
06 Kasım 2022 Pazar 14:06

İzmir'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve bağış sayısını artırmak için motosiklet kulüpleri ile sağlıkçıların katılımıyla motosiklet turu düzenlendi

Narlıdere ilçesinde bir otelin önünde bir araya gelen motosiklet kulüpleri üyeleri ve sağlıkçılar, kurulan stantta organ bağışında bulundu. Katılımcılara organ bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası organ bağışı sayılarında gerileme yaşandığını, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kendilerine destek veren motosikletlilerle birlikte İzmirlilere organ bağışının önemini hatırlatmak istediklerini dile getiren Erkuş, şöyle konuştu:

"Narlıdere'den başlayarak Mavişehir'e gidecek bir organizasyon olacak. İzmir bağışçı sayısı anlamında Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi. 80 binin üzerinde hayatta olan bağışçımız var. Temel yaklaşımımız organ bağışına yönelik vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bunun tekrar duyurulması. İnsanlara canlı ve sağlıklı iken organlarını bağışlama çağrısında bulunuyoruz."

Böbrek nakli bekleyen Dilek Gençyılmaz da 7,5 yıldır diyalize girdiğini, ailesinde şeker hastalığı olduğu için onlardan nakil alamadığını belirterek, "Ülkemizde organ bağışı yetersiz olduğu için hayatlarını kaybeden insanlar var. Artık insanların ölmesini istemiyorum. Ben de böbrek nakli beklerken bütün organlarımı bağışladım. İnsanlara umut olmak istiyorum. Hayallerine hayal eklemek istiyorum." dedi.

Fatih Kırbıyık da organlarını bağışladığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Kızılay'a 40 defa kan verdim. Kimin başına geleceğini bilemeyiz. Herkesin vermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 250 motosikletliden oluşan ekip, üzerinde "Organ bağışı hayat kurtarır" yazılı yelekler giyerek kent turu attı. Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi önünde sona eren tura, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Şahinler motorize ekibi de eşlik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #organ bağışı #motosiklet turu
Önceki Haber
Otobüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Sonraki Haber
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
0
Bornova’da zemin araştırması başladı! Yerleşime uygunluğu değerlendirilecek!
Bornova’da zemin araştırması başladı! Yerleşime uygunluğu değerlendirilecek!
0
Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
Başkan Kılıç'tan depreme karşı "sakin kalın yanınızdayız" mesajı
0
Bornova'yı gururlandıran tercih
Bornova'yı gururlandıran tercih
0
İzmir'de bir deprem daha!
İzmir'de bir deprem daha!
0
İzmirliler dikkat! Yarın bu yollar kapalı!
İzmirliler dikkat! Yarın bu yollar kapalı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.