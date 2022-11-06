İzmir'de organ bağışına destek için motosiklet turu yapıldı

İzmir'de organ bağışının önemine dikkati çekmek ve bağış sayısını artırmak için motosiklet kulüpleri ile sağlıkçıların katılımıyla motosiklet turu düzenlendi

Narlıdere ilçesinde bir otelin önünde bir araya gelen motosiklet kulüpleri üyeleri ve sağlıkçılar, kurulan stantta organ bağışında bulundu. Katılımcılara organ bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası organ bağışı sayılarında gerileme yaşandığını, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kendilerine destek veren motosikletlilerle birlikte İzmirlilere organ bağışının önemini hatırlatmak istediklerini dile getiren Erkuş, şöyle konuştu:

"Narlıdere'den başlayarak Mavişehir'e gidecek bir organizasyon olacak. İzmir bağışçı sayısı anlamında Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi. 80 binin üzerinde hayatta olan bağışçımız var. Temel yaklaşımımız organ bağışına yönelik vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bunun tekrar duyurulması. İnsanlara canlı ve sağlıklı iken organlarını bağışlama çağrısında bulunuyoruz."

Böbrek nakli bekleyen Dilek Gençyılmaz da 7,5 yıldır diyalize girdiğini, ailesinde şeker hastalığı olduğu için onlardan nakil alamadığını belirterek, "Ülkemizde organ bağışı yetersiz olduğu için hayatlarını kaybeden insanlar var. Artık insanların ölmesini istemiyorum. Ben de böbrek nakli beklerken bütün organlarımı bağışladım. İnsanlara umut olmak istiyorum. Hayallerine hayal eklemek istiyorum." dedi.

Fatih Kırbıyık da organlarını bağışladığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Kızılay'a 40 defa kan verdim. Kimin başına geleceğini bilemeyiz. Herkesin vermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 250 motosikletliden oluşan ekip, üzerinde "Organ bağışı hayat kurtarır" yazılı yelekler giyerek kent turu attı. Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi önünde sona eren tura, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Şahinler motorize ekibi de eşlik etti.