İzmir'de organik atıklar gübreye dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre projelerine bir yenisini daha ekledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı hayvansal ve bitkisel atıklardan katma değeri yüksek kompost gübre elde etmeye başladı. Elde edilen organik gübre ağaçlandırma alanlarında ve tarımda kullanılacak

İzmir’de Türkiye’ye örnek olacak bir çevre projesi daha hayata geçiyor. Çiğli Harmandalı’da kurulan tesiste bitki atıklarını organik gübreye dönüştüren, Bornova’da organik gübre tesisi kurmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Konak’taki şantiyesinde de organik atıklardan katma değeri yüksek kompost gübre elde etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nden çıkan organik atıklar, park ve bahçelerin budama atıkları ile İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan dışkılarının değerlendirildiği tesiste yılda bin ton organik gübre üretilmesi planlanıyor.



“Hepsini karıştırıp mükemmel bir ürün elde ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şantiyeye getirilen organik atıklar, aerobik koşullarda kontrollü bir şekilde çürümeye tabi tutularak kompost gübreye dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Bilal Kaya, “Bu atıkları kompost karıştırma makinesinden geçiriyoruz ve böylece kontrol altına alıyoruz. Çimin azot, yere dökülen yaprakların potasyum, talaşın lignin selüloz oranı, İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndan aldığımız gübrelerin besin element oranları yüksek. Bu malzemelerin her birinin kabiliyeti farklı. Biz bunları uygun oranlarda karıştırdığımız zaman mükemmel bir organik ürün elde etmiş oluyoruz” dedi.



“Atık yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlıyor”

Organik olan her şeyin kendiliğinden bir veya iki yıl içerisinde çürüdüğünü ama burada yapılan işlemle sürecin iki aya kadar düşürüldüğünü söyleyen Kaya, “Havalandırma ve sulama sayesinde mikroorganizma faaliyetini artırıp iki ay içerisinde çürümeyi sağlayabiliyoruz. Normalde çürümeye terk edilen organik malzeme, sonradan alıp kullanılacak nitelikte değil. Ama biz kontrollü çürüme sayesinde organik atıkların hepsini kullanılabilir, katma değeri yüksek gübreye dönüştürüyoruz. Bu gübre topraktaki suyu tutuyor. Başkanımız Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışma sayesinde daha az suyla daha çok yeşil ortam elde etmiş olacağız. Aynı zamanda bu atıkları değerlendirdiğimiz için Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı’na taşınmasına da gerek kalmayacak” diye konuştu.





Tarımda ve ağaçlandırma alanlarında kullanılıyor

İşlem gören atıklar önce analiz edilerek steril bir malzeme olduğu belgelendikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçlandırma alanlarında, dikim çukurlarında, yangın gören şehir içindeki tarımsal alanlarda ve kentsel açık yeşil alanlarda kullanıma hazır hale getiriliyor.





Kompost organik gübrenin faydaları



Kompost organik gübre, kullanıldığı toprak tanelerini birbirine yapıştırıcı etkisi ile erozyonu önlüyor. En önemli özelliği ise bitki besin elementi sağlıyor. Yine toprağın süngerimsi yapısını arttırarak su tutmasını ve havalanmasını sağlıyor. Toprakta bitkilerin kolaylıkla besinleri alabileceği ortam oluşuyor. Toprak canlılarının aktivitesini artırıyor.