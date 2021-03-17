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İzmir'de örgücü kadınlar iş başında!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kooperatifleşen kadınların kurduğu örgü ekibi, yurt dışından gelen talebe yetişebilmek için iş ilanıyla yeni katılımcılar arıyor

İzmir'de örgücü kadınlar iş başında!
17 Mart 2021 Çarşamba 11:03

Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin çatısı altında bir araya gelen kadınlar örgüden yemeğe, çiniden süs eşyasına kadar birçok alanda üretim yapıyor. 6 yılda üye sayısı 258'e çıkan kooperatifin 120 kişilik örgü ekibi ise çocuk ve yetişkinler için üretim yapıyor. Çocuklara yönelik ördükleri tulum, patik, şapka, hırka, pantolon ve şortlar büyük ilgi gören örgü ekibi, yurt dışından gelen talebe yetişemeyince iş ilanıyla yeni üyeler aramaya başladı.

‘KENETLENMİŞ BİR TOPLULUĞUZ’

Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Başkanı Günnur İspir, "Örgü grubunda 120 kişiyiz ama talebe yetişemiyoruz. Çok fazla firma için üretim yapıyoruz. Özellikle el örgüsü işçiliğimiz çok sevildi. Grup liderlerimiz işlerinde uzman. Ne yaptıklarını biliyor ve grubu iyi yönlendiriyorlar. Doğru bir yönetimle örgüde aranan isimler haline geldik. Dünyanın farklı ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. İngiltere, Kıbrıs ve Moldovya gibi ülkeler en önemli müşterimiz. Kadınların güç birliği yapmasının güzel sonuçlarını, hep birlikte yaşıyoruz. Birbirimize kenetlenerek güçlenen bir topluluğuz" dedi.

'ÖRGÜ ÖRÜN ZİHNİNİZİ DİNÇ TUTUN'

Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı'ndan emekli, 1 kız çocuğu annesi Işıl Özer (58), örgü ekibinin bir üyesi olduğunu belirterek, "El sanatlarına yatkınlığım küçük yaştan beri vardı. Örgü örmeyi çok seviyordum. Çalışırken de boş zamanlarımda örerdim. Emekli olunca  profesyonel yapmaya başladım. Günlük sorunlardan uzaklaşıyoruz. Yaptığımız işe odaklanıp, sakinleşiyoruz. Örgü bir terapidir, doktorlar da bunu öneriyor. Hele belli bir yaşa gelince, 'örgü örün zihninizi dinç tutun' diyorlar. Örgü sayesinde beyin jimnastiği yapıyoruz. Sürekli sayıyoruz. Model çıkarıyoruz. Ölçüyoruz. Tavsiye ederim herkese" diye konuştu.

Örgü ekibi üyelerinden emekli muhasebeci Hamiyet Tekin (60) ise şunları söyledi:

"Örgücü bir ailenin kızıyım. Annem sürekli el işleriyle uğraşırdı. Örgü bana haz veriyor, severek yapıyorum. Evde sıkıldığını söyleyen hanımların ellerine şiş, tığ ve yumak almalarını tavsiye ediyorum."

‘ÖRGÜ BENİ DİNLENDİRİYOR’

Bir çocuk annesi Meral Gürses (62) ise, "Hayata daha farklı bakıyorsunuz. Kendinizle ilgileniyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel paylaşımlar yapıyorsunuz" dedi.

Gülay Özdemir(40), "Pandemi dönemini çok rahat atlattım. Hem çocuğumla ilgilendim. Hem de örgümü örerek bütçeme katkıda bulundum" diye konuştu.

Bir bankadan emekli olan Songül Demirel (54) örgü ekininde çok mutlu olduğunu belirtirken, Aynur Kösedağ (58) örgünün zihnini canlı ve diri tuttuğuna ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #örgü
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