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İzmir'de orman yangını çıkardığı gerekçesi ile ceza alan sanık beraat etti

İzmir'de orman yangını çıkardığı gerekçesi ile ceza alan sanık beraat etti
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:34

İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 yıl önce 430 hektarlık ormanın küle döndüğü yangını çıkardığı iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ekrem Yener'in (53) cezası, istinafta bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, kesin ve inandırıcı deliller olmadığını belirtip, Yener'in beraatine karar verdi.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 2 Ağustos 2020 tarihinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. Yangında 430 hektar orman yandı. Ekrem Yener, kapalı restoran yakınında yaktığı ateş nedeniyle yangının çıktığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Cezaevinde 2 ay kaldıktan sonra tahliye edilen Yener hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. Nisan ayında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem Yener'in yangından sonra kaçıp, gizlendiğini ardından bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katılmadığını ve zararın karşılanamayacak büyüklükte olduğunu belirterek 'taksirle orman yangına neden olma' suçundan 5 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.

'KESİN VE İNANDIRICI DELİLLER YOK'

Kararın ardından sanık avukatı dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddiaların sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet kurulamayacağını belirtti. Sanığın olay günü restorana girdiğine dair delilin olmadığının altı çizildi. Daire, sanığın yangının çıkış yerine 6 kilometre mesafede bulunan kamp alanından ayrıldıktan sonra saat 13.19'da aracıyla yangının çıkış noktası yönüne doğru gittiğini, 13.24'te aynı araçla bu kez yangının çıkış noktası yönünden geldiğinin tespit edildiğini belirtti. Aradaki 5 dakikalık sürede sanığın aracı park edip restoran arazisine gitmesinin, çalı çırpı toplamasının, ateş yakması ve ateşin insanların müdahale edemeyeceği seviyede yangına dönüşmesinin ve sonrasında olay yerinden aracına binip uzaklaşmasının olağan olmadığı belirtildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, mevsim itibarıyla insan iradesi dışında da yangının çıkma ihtimalinin bulunduğunu, yangını sanığın çıkardığına dair her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller olmadığı belirtilerek sanığın hükmün kaldırılmasına ve beraatine karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menderes #orman yangını
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