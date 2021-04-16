İzmir'de ormanlar yanmasın diye... Büyükşehir'den önemli adım!

İzmir Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi için 60 köye su tankeri desteğinde bulundu. İtfaiye ekipleri ulaşana dek kovalarla su taşıyarak yangınları söndürmeye çalışan orman köylerinin sakinleri, artık daha donanımlı ve güçlü bir müdahale imkanına kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yüksek sıcakların yaşandığı yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalan orman köylerine su tankeri verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 3 ton su kapasiteli 60 tanker, itfaiye birimlerinin uzağındaki 12 ilçenin köylerine dağıtıldı. Muhtarlara ve köylülere tankeri kullanma eğitimi de verildi. Tankerleri alan yurttaşlar, yangın korkusu yaşadıkları yaz aylarına şimdi daha avantajlı girdiklerini söyledi.

Merkeze uzak köyler artık daha avantajlı

Tankerlerin verildiği Bergama'nın Ayvatlar Köyü Muhtarı Yılmaz Tutar, çevreleri ormanlarla kaplı olduğu için çok kritik bir bölgede bulunduklarını belirterek, “Bu tankerler bizim için çok önemli araçlar. Geçtiğimiz yaz aylarında en az 5-6 yangın çıktı. Şehir merkezine uzak olduğumuz için itfaiyenin gelişi zaman alıyor. Biz de o nedenle mesaj grubu kurduk. Yangın çıktığında oradan yazıyorum ve gençlerin hemen bölgeye gelmesini istiyorum. Onlar da traktörlerini alıp geliyor. Müdahale ediyoruz. Ama böyle zamanlarda çok zorlanıyoruz. Şimdi tanker geldi. İşimiz biraz daha kolaylaştı” dedi. Tutar, tanker taleplerini ilettikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendilerini kırmadığını belirterek teşekkür etti.

“Köyümüz ve ormanlar biraz daha güvende”

Köy sakinlerinden Muhsin Savaş da daha önce kovayla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştıklarını, tankerin gelmesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Tankerin köy için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Savaş, “Şimdi rahatlıkla yangınlara müdahale edebileceğiz. Tankerin olmasının da avantajıyla yaz aylarında yangın korkusunu biraz daha az yaşayacağız. Köyümüz ve ormanlar biraz daha güvende olacak” diye konuştu.

“Toprak atarak yangına müdahale ediyorduk”

Bergama Okçular Köyü Muhtarı Ali Ürküt de bölgede sık sık yangın çıktığını dile getirerek şöyle konuştu: “Su tankeri sayesinde acil müdahale gerektiren hallerde insanların hayatını kurtaracağız. Yine ormanlarımızın yanmasını engelleyeceğiz. Yangın çıktığı zaman köylümüzle birlikte kazma ve küreklerle toprak atarak müdahale ediyoruz. Ama rüzgarlı havalarda yangın büyüyor. Bu tanker sayesinde inanıyorum ki yangınlara rahatlıkla müdahale edeceğiz.”

“Yangına ilk müdahale çok önemli”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye amiri Ayhan Koldaş, Başkan Soyer'in talimatıyla alınan 60 su tankerinin tamamını dağıttıklarını belirtti. Köylerin şehir merkezlerine uzak olması nedeniyle ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade eden Ayhan Koldaş, “Yangın esnasında eğer hızlı şekilde ilk müdahale olursa itfaiye aracı gelene kadar yangını söndürebilirler. Tankerlerin dağıtımı köylerin itfaiyeye uzaklıkları, ulaşım süreleri göz önünde bulundurularak yapıldı. Kozak Yaylası bölgesi çok önemli alanlardan. Çünkü burada çam fıstığı ağaçları var. Merkeze de oldukça uzak bir konumda. İtfaiyeye uzak olduğu ve ağaçlar kolay alev aldığı için tankerlerin 8'i bu bölgedeki köylere dağıtıldı” dedi.