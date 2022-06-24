İzmir'de ormanlara koruma kalkanı! 13 binden fazla yangın başlangıç halindeyken söndürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıllardaki orman yangınlarının ardından olası felaketleri ilk anda önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önlemler ve denetimler sayesinde son bir yılda 13 bin 235 yangının yaklaşık yüzde 95’inin başlangıç halindeyken söndürüldüğünü söyledi

Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek yapay zeka uygulaması Akıllı İhbar Sistemi'ni hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acil İzmir uygulamasını da genişleterek uygulamaya Yangın İhbar Modülü ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıllardaki orman yangınlarının ardından olası felaketleri ilk anda önlemek amacıyla başlattığı orman seferberliğini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Önlemlerimiz, denetimlerimiz ve hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalar sayesinde İzmir’de son bir yıl içinde meydana gelen 13 bin 235 yangının 12 bin 507’si yani yüzde 94,50’si başlangıç halindeyken söndürmeyi başardık. Biz iklim krizinin tehdidi altında, dirençli bir kenti yaratmanın önemi biliyor ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz” dedi.



Acil İzmir’e yangın ihbar modülü



İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların afet durumlarında cep telefonlarından İtfaiye ekiplerine konum göndererek ulaşmasını sağlayan Acil İzmir Mobil uygulamasını da geliştirdi.

Uygulamaya “Yangın İhbar Modülü” eklendi. Böylelikle yurttaşlar da sistemin parçası olacak ve yangının fotoğrafıyla konumunu uygulamaya göndererek itfaiye ekiplerinin hızla yangına müdahale etmesine katkı sağlayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için yürüttüğü çalışmalar şöyle:



Akıllı İhbar Sistemi ile orman yangınlarına hızlı müdahale



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de alanında ilk olan Akıllı İhbar Sistemi'ni (AİS) Nisan ayında hayata geçirdi. Sistem, 12 telsiz kulesindeki ormanlık alanların yüzde 46’sını gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisi “yapay zeka” ile izleyen kameralar sayesinde en zayıf dumanı dahi tespit edebiliyor. Tespit edilen yangının hem görüntüsü hem de konumu sistem tarafından ekiplere gönderiliyor. Böylelikle yangınlar başlangıç aşamasında önlenebiliyor.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yeni nöbet noktaları



Orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlarına hızlı müdahale etmek için Bergama’nın Yukarıbey, Ödemiş’in Kaymakçı ve Gölcük, Menderes'in Ahmetbeyli, Buca'nın Kırıklar, Balçova'nın Teleferik, Karaburun’un Küçükbahçe bölgelerinde nöbet noktaları oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 24 saat 30 ilçedeki 57 istasyonda 293 araç ve 365 yangın söndürme personeliyle olası yangınlara karşı hazır bekliyor.



Zabıta ekipleri de destek veriyor



Özellikle yaz aylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta personeli ormanlık alanlarda denetim yapıyor. Ekipler kritik noktaları drone yardımıyla sürekli kontrol altında tutuyor, ormanlara girişin yasak olduğu dönemlerde ise kontrolleri yürütüyor.



Orman Bilim Kurulu oluşturuldu



Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan büyük orman yangınlarının ardından CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak kararıyla kurulan Orman Bilim Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Farklı alanlardan 13 uzman ve akademisyenden oluşan bilim kurulu, ormanların korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarında yerel yönetimlere danışmanlık yapıyor.



Orman Gönüllüleri ekibi kuruldu



Olası yangınlara güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için orman köylüleri ve sivil toplum desteği ile 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi kuruldu. Gönüllülerin bir bölümü orman yangınlarına müdahalede görev alarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme, yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına güvenlik kuralları çerçevesinde katkıda bulunuyor. Bir grup gönüllü ise ormanları korumak ve onarmak için çalışıyor, yangın öncesi veya sonrasındaki saha araştırması ve restorasyon programlarına aktif destek oluyor.



“Bir Fidan Bir Dünya” kampanyası



İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin yeşil örtüsünün yangından sonra kendini yenileyebilmesini sağlamak için “Bir Fidan, Bir Dünya” adıyla dayanışma kampanyası başlattı. İzmirlilerin kampanyaya verdiği destek ile ağaçlandırma alanlarında odun üretiminin alternatifi olarak meracılık, bal ve orman meyveleri gibi odun dışı orman ürünleri destekleniyor. Tek tip fidanlar dikmek yerine, biyolojik çeşitliliği artıran ve yangına dayanıklı orman restorasyonları yapılıyor. Torbalı’da kurulan fidanlıkta yangına dirençli ve sulama istemeyen peyzaj bitkilerinin fidanları yetiştiriliyor.



Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Şube Müdürlüğü kuruldu



Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Şube Müdürlüğü, Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruldu. Bu şube, ormanlarda itfaiyecilik hizmetleri ayrı bir uzmanlık istediği için orman köylerine ve yangın riski bulunan kırsal alanlara odaklanıyor. Dolayısıyla orman yangınlarını söndürmede ihtisaslaşmış özel bir itfaiye ekibi olarak görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Orman Vakfı ve Türkiye Orman Derneği işbirliği ile yangına dirençli köyler konusunda çalışmak üzere önümüzdeki günlerde işbirliği protokolü imzalayacak.



Orman mahallelerine yangın tankeri



İzmir Büyükşehir Belediyesi orman mahallelerine olası yangınlara ilk müdahale için 122 yangın tankeri dağıttı. Kapatılan İl Özel İdaresi’nden gelen tankerlerle toplam 313 tanker köylere ulaştırıldı. Böylelikle merkeze uzak ormanlık alanlarda çıkan yangınlar köylülerin kısa sürede müdahalesi ile başlamadan söndürüldü.



Afete hazır İzmir için 12 STK ile protokol imzalandı



Kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek ve acil durumlara müdahaleyi hızlandırmak amacıyla yapılan “Afete Hazır İzmir” sloganıyla, İzmir Arama Kurtarma Dernekleri ve 3 belediye ile işbirliği protokolü imzaladı.



Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü kuruldu



Bu ay İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde afet öncesi, afet esnası ve sonrasında belediye birimleri ve kamu kurumları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Müdürlük, Türkiye Acil Müdahale Planı, İzmir Acil Eylem Planı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürecek.