UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
0
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
0
ECE ERKEN'E HAPİS İSTEMİ!
ECE ERKEN'E HAPİS İSTEMİ!
0
ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
ALEYNA TİLKİ'DEN KUMAR İTİRAFI
0
banner776

İzmir'de ormanlara zabıta denetimi!

Kent genelinde peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle İzmir Valiliği’nin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta personeli de bu bölgelerde denetimlere başladı. Kritik noktaları sürekli kontrol altında tutan zabıta ekipleri, orman alanlarına girilmesine de engel oluyor

İzmir'de ormanlara zabıta denetimi!
22 Temmuz 2022 Cuma 14:32

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir Valiliği’nin kararı doğrultusunda 31 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı. Uygulamaya destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da ormanlık bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetleri yürütüyor. Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor. Orman yangınları açısından kritik noktalarda nöbet tutan zabıta ekipleri başlangıç halindeki yangınlara da müdahale ediyor. Ormanlık alanlara giriş yasağına uymayanların tespit edilmesi konusunda da sıkı bir çalışma yürütülüyor.

Etiketler; #izmir #orman #giriş yasağı #zabıta
Önceki Haber
Başkan Soyer'den Romanlara destek: Ellerinden tutmaya devam edeceğiz
Sonraki Haber
E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor
Başkan Soyer'den Romanlara destek: Ellerinden tutmaya devam edeceğiz
Başkan Soyer'den Romanlara destek: Ellerinden tutmaya devam edeceğiz
0
Çiğli'de belediyeden bir ilk: "Glütensiz Menü"
Çiğli'de belediyeden bir ilk: "Glütensiz Menü"
0
İzmir Seferihisar'da ikinci orman yangını!
İzmir Seferihisar'da ikinci orman yangını!
0
İzmirli Gülsün, Harvard Üniversitesi'nin yarışmasında birinci oldu!
İzmirli Gülsün, Harvard Üniversitesi'nin yarışmasında birinci oldu!
0
Satışa çıkan araziyi köylüler para toplayıp aldı! Okul yapacaklar!
Satışa çıkan araziyi köylüler para toplayıp aldı! Okul yapacaklar!
0
Başkan Soyer'den bu kez SMA'lı çocuklara yardım çağrısı
Başkan Soyer'den bu kez SMA'lı çocuklara yardım çağrısı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.