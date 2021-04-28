İzmir'de örnek Ramazan dayanışması

Dayanışma kültürünü sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle bugüne dek 176 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıttı. Başkan Tunç Soyer’in başlattığı Biz Varız dayanışması kapsamında ise 1 milyon 406 bin liralık iftar yemeği paketi satın alındı. Başkan Soyer kampanyaya destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederek “Ramazan ayı sonuna kadar hedefimiz 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmak. Bu hedefimize yurttaşlarımızın da desteğiyle ulaşacağız” dedi

Toplu iftar yemeği organizasyonları yapılamadığı için iftar yemeği paketlerini yurttaşların kapısına kadar ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, tam kadro sahada çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar 41 bin 813’ü bağış olmak üzere 176 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtıldı. İzmirli yurttaşlar Biz Varız dayanışması kapsamında Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 1 milyon 406 bin liralık iftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın aldı. Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir dayanışmasının bir kez daha örnek olduğunu söyleyerek kampanyayı destekleyen herkese teşekkür etti. Soyer, “El ele verirsek aşamayacağımız sorun yok. Halkinbakkali.com ile sofranızı paylaşarak dayanışma hareketinin parçası olabilirsiniz” dedi.

Bizİzmir ve Halkın Bakkalı üzerinden satın alınabiliyor

İftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Dayanışma Noktası” sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı’nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Yurttaşlar burada farklı fiyat seçenekleriyle sunulan üç farklı iftar yemeği paketi ile gıda kolisinin detaylarını görebiliyor.

Bayram yardımı

50 bin aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımına da başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında 65 yaş üstü, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu 50 bin ihtiyaç sahibi aileye ise toplam 12 milyon 500 bin TL bayram yardımı yapacak. Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 250’şer lira tutarında bayram parası bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir, Ramazan Bayramı öncesi 65 yaş üstü yurttaşlar ile şehit yakını ve gazilere içinde bayram şekeri ve kolonyanın da bulunduğu bayramlık hediye paketi de verecek.