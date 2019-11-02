İzmir'de "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" düzenlendi

İzmir Denizliler Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" etkinliği düzenlendi.

İzmir'de "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" düzenlendi
02 Kasım 2019 Cumartesi 20:00

İnciraltı'ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Raziye Uysal, ülkenin ve çocukların geleceği için mücadele ettiklerini belirterek etkinlikten elde edilecek gelirin engelliler için kullanılacağını ifade etti. Balçova Belediyesi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisinin ardından sanatçı Serap Yenici, çeşitli şarkılar seslendirdi. Etkinlikte daha sonra "Osmanlı'dan günümüze Cumhuriyet defilesi" gerçekleştirildi. Defileyi hazırlayan Fatma Ünal, söz konusu elbiseleri Denizli'nin kumaşlarında n tasarladıklarını dile getirdi.


Kaynak: AA
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