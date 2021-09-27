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İzmir'de otel yangını

İzmir'de otelde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir'de otel yangını
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:03

Konak ilçesi Akıncı Mahallesi'ndeki 3 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk etti, 3 kişi ise mahsur kaldı.

İtfaiye görevlileri, binada mahsur kalanları pencereye uzattıkları merdivenle tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir otel yangın #konak otel yangın
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