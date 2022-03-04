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İzmir'de otele fuhuş baskını!

İzmir Bergama'da bir otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

İzmir'de otele fuhuş baskını!
04 Mart 2022 Cuma 09:34

Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler otele operasyon düzenledi. Fuhşa aracılık etmek, yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla aralarında otel sahibi ve resepsiyon görevlisinin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın ise kurtarıldı.

Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K.B, S.T. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #fuhuş #otel
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