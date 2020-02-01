İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde bulunan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılırken 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. 

İzmir'de oto tamirhanesindeki yangında iş yerindeki köpeği ekipler kurtardı
01 Şubat 2020 Cumartesi 11:04

Alınan bilgiye göre 2. Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçerde köpek olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenginin köpeğin çıkabileceği kadar bölümünü kesti. Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen maskesi takılarak müdahale edilen köpek, daha sonra vatandaşlar tarafından araca alınarak veterinere götürüldü. Öte yandan, yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, iş yeri ve içerde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Kaynak: AA
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