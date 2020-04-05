İzmir'de otobüs şoförlerine naylon kabin ve koruyucu başlıklı koruma

İzmir'de, otobüs şoförlerini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla naylon şoför kabinleri ile koruyucu başlık üretildi.

İzmir'de otobüs şoförlerine naylon kabin ve koruyucu başlıklı koruma
05 Nisan 2020 Pazar 14:01

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artıran ESHOT ve İZULAŞ Genel müdürlükleri, risk altındaki meslek gruplarından otobüs şoförleri için ilave önlemler aldı. Yarım kabinli ve kabinsiz otobüslere, ESHOT ve İZULAŞ atölyelerinde kalın naylondan şoför kabini yapıldı. Ayrıca iş yeri hekimlerinin de görüşleri doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğünce tüm şoförler için koruyucu başlık üretildi ve şoförlere dağıtıldı. Açıklamada, İzmir'de hafta içi her gün ortalama 1200 otobüste hizmet veren yaklaşık 2 bin 500 şoförün, ek tedbirlerle birlikte görevlerini sürdürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
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