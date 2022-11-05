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İzmir'de otobüs ve minibüs çarpıştı: 17 işçi yaralı

İzmir'de otobüs ve minibüs çarpıştı: 17 işçi yaralı
05 Kasım 2022 Cumartesi 09:41

İzmir'in Aliağa ilçesinde otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 17 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolunda kağıt fabrikası yakınlarında E.S'nin (60) kullandığı 35 S 95556 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde ilerleyen M.O'nun (36) kullandığı 35 S 02270 plakalı servis otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan işçilerden 17'si yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi ve Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #aliağa #kaza #haber
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