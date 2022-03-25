İzmir'de otobüsler anlık izlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, gün içinde başta trafik olmak üzere çeşitli nedenlerle seferlerde yaşanabilen aksaklıklara anında müdahale kabiliyetini artırdı. Sahada görev yapan hareket memurlarına dağıtılan tabletler sayesinde bundan böyle tüm güzergâhlar ve otobüsler anlık olarak izlenebilecek

İzmir’de toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişlerin yaklaşık yarısını karşılayan ESHOT Genel Müdürlüğü, seferlerin çok daha sağlıklı yürütülmesi yolunda önemli bir çalışmaya imza attı. Kent genelindeki aktarma merkezlerinde ve ana duraklarda görev yapan hareket memurlarının tamamına uydu bağlantılı endüstriyel tabletler dağıtıldı.

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, gün içinde başta trafik olmak üzere çeşitli nedenlerle seferlerde aksamalar yaşanabildiğini söyledi. Hizmetin işleyişini etkileyen ve vatandaşları mağdur edebilen sorunlara anında çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bey, “Hareket memurlarımız, tüm otobüsleri, görevli şoförleri ve güzergâhları tabletlerinden anlık olarak takip edebilecek. Böylece olası sorunlara hızlı müdahale imkânına sahip olacak. Örneğin herhangi bir hatta yaşanan kaza ya da arızayı anında görüp, gerekli operasyonu hemen yapabilecek” dedi.

Hizmet kalitesine katkı

Hizmet iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik verdiklerinin de altını çizen Bey, sahada sağlanacak iyileşmenin, hizmetten yararlanan yurttaşlara da hızla yansıyacağını belirtti. ESHOT Çağrı Merkezi’nin de uydu bağlantılı verileri anlık olarak takip edebileceğini kaydeden Bey, gelen çağrıların, sistem sayesinde çok daha hızlı ve tatmin edici şekilde yanıtlanabileceğini de sözlerine ekledi.

Hangi faydaları sağlayacak?

Uydu bağlantılı tabletlerin sağlayacağı faydalar şunlar olacak:

Daha fazla veriye elektronik ortamda tam, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

Operasyonel olarak anlık müdahalelere imkân sağlayacak.

Seferdeki araçların anlık takibinin yapılabilmesi, hareket memurlarının alacağı kararlarda (Hat Değişimi, Saat Değişikliği, Takviye Sefer, vb.) kolaylık sağlayacak.

Gerçekleşen ve yapılamayan servislerin takibi elektronik ortamda yapılabilecek.

Ulaşım hizmeti sunumuna ilişkin iş süreçlerindeki verimlilik artacak.

ESHOT Çağrı Merkezi çok daha nitelikli hizmet verebilecek.