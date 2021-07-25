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İzmir'de otomobil 25 metrelik metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil Balçova'da bulunan 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düştü. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı

İzmir'de otomobil 25 metrelik metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
25 Temmuz 2021 Pazar 08:35

Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere yönünde ilerleyen Pınar K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce bariyerlere çarptı, yapımı devam eden metro inşaatındaki 25 metrelik şafta düştü. O sırada bölgede çalışan işçiler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaralıları ve otomobili çıkartmak için çalışmalara başladı. 

YARALILAR 2 SAATTE ÇIKARTILDI

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla 25 metre yüksekliğindeki şafta indi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otomobil sürücüsü Pınar K. ve Finlandiya uyruklu olduğu öğrenilen Janek K. (40) şafttan çıkarıldı. İki saatlik çalışmanın ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Pınar K. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan Pınar K.'nın da 2.35 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Otomobilin ise sabah saatlerinde şaftın içerisinden çıkarılacağı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #balçova kaza #metroya düşen araç #izmir ölüm
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