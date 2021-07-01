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İzmir'de otomobil belediye otobüsüne çarptı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil, arızalandığı için yol kenarına park edilen belediye otobüsüne çarptı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu konumundaki Abdürrahim G. itfaiye tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı

İzmir'de otomobil belediye otobüsüne çarptı
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:33

Kaza, saat 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi Ferdi Varol üst geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine ilerleyen 35 ANA 870 plakalı belediye otobüsünü kullanan M.A., otobüsü arızalanması nedeniyle Ferdi Varol üst geçidinin yakınında yolun sağ şeridine çekti. M.A. aracın tamir edilmesi için durumu bildirdiği sırada, aynı istikamette 35 AGU 876 plakalı otomobille ilerleyen Kadriye M., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki belediye otobüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu Abdürrahim G.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobildeki çocuklar Yıldız M. (10) ile Nimet K.'da (6) sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ağır yaralı Abdürrahim G.'yi özel bir hastaneye; Kadriye M., Nimet K. ve Yıldız M.'yi de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri de kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde artan trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #kaza #trafik kazası #izmir kaza
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