İzmir'de otomobil belediye otobüsüne çarptı

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp, aydınlatma direğine ve sonra da otobüse çarptı

İzmir'in Balçova ilçesindeki kaza saat 00.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balçova'dan Konak tarafına doğru ilerleyen Ömer K. yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşarak kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil daha sonra da o sırada kavşakta dönüş yapmaya çalışan belediye otobüsüne çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yeni bir kazayı önlemek için olay yerinde önlem aldı.

Otomobilde bulunan iki kişinin araçta sıkışması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araçta sıkışan Ömer K. ve Tayfun E.'yi çıkartan ekipler yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.



Araçta bulunan üçüncü kişi olan Mert U. yara almadan kazayı atlatırken, Tayfun E. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, sürücü Ömer K. ise İzmir Katip Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.