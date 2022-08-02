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İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Karabağlar'da bir otomobil kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı

02 Ağustos 2022 Salı 08:26

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe mevkiine yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, A.G. idaresindeki 35 ASF 707 otomobil Karabağlar ilçesinden Balçova yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Hasan K. (57) idaresindeki balık yemi yüklü 48 KE 757 plakalı  kamyona arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil içerisindeki  sürücü A.G. yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken, yolcu konumundaki Yılmaz Kızılboğa’nın (63) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Yılmaz Kızılboğa'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyon sürücüsü H.K., ifadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza #ölüm #trafik kazası
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