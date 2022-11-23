İzmir'de otomobil kamyonla çarpıştı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti!

İzmir Kemalpaşa'da bir otomobil kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi
İzmir'den Manisa'nın Turgutlu ilçesi yönüne giden Serdar K. (35) idaresindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Bağyurdu mevkisinde yola çıkan Oğuz T'nin (30) kullandığı 45 ABV 591 plakalı kamyonla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serdar K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.