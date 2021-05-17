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İzmir'de otomobil takla attı!

İzmir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 22 yaşındaki sürücü yaralandı

İzmir'de otomobil takla attı!
17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:22

Kaza İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 04.00 sıralarında Altınyol Bayraklı sapağında ilerleyen 22 yaşındaki Berkant S.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çaprmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra da takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Berkant S.'yi ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı olan Berkant S.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #bayraklı kaza #izmir haber
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