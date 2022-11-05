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İzmir'de otomobil takla attı! Sürücü alkollü çıktı!

İzmir'de otomobil takla attı! Sürücü alkollü çıktı!
05 Kasım 2022 Cumartesi 09:12

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. 

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 35 AY 6834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan hafif yaralı E.Y., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Tedavi sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde E.Y.'nin 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. E.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaza #haber
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