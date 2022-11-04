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İzmir'de otomobilden uyuşturucu çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada maske içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

İzmir'de otomobilden uyuşturucu çıktı!
04 Kasım 2022 Cuma 12:08

Çiğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma kapsamında durdurulan otomobilde maske içine gizlenmiş 119 sentetik ecza ve paketlenmiş halde 17 adet esrar ele geçirildi. Olayla ile ilgili sürücü E.P. (33) gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #uyuşturucu
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