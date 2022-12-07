İzmir'de otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu Layka buldu

İzmir Kemalpaşa'da bir ihbarı değerlendiren polisler harekete geçti. Durdurdukları otomobilde narkotik köpeği Layka ile arama yapan ekipler 1 kilo metamfetamin ele geçirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde yüksek miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa'da durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Layka' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.