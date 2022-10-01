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İzmir'de otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü!

İzmir'de otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü!
01 Ekim 2022 Cumartesi 16:22

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobilin kavşakta arkadan çarptığı ATV motorunu kullanan Fikret Aliş (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir-Turgutlu yönü Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında meydana geldi. S.Y.G.'nin (19) kullandığı 35 AJA 146 plakalı otomobil, Fikret Aliş yönetimindeki ATV motoruna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aliş, ATV'den düşüp, metrelerce sürüklendi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aliş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Fikret Aliş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kemalpaşa #kaza #ölüm #izmir haber
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