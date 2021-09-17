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İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü!
17 Eylül 2021 Cuma 08:28

Kaza, dün saat 18.15 sıralarında Karşıyaka- Bornova istikameti çevreyolunda meydana geldi. Çetin D. yönetimindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, otoyol üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sıraç Erbol, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken trafik akışı kontrollü sağlandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıraç Erbol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Sıraç Erbol'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çetin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #çocuk araba çarpma #izmir kaza #izmir haber
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