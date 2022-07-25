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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın ve torunu öldü!

İzmir Tire'de bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ve yanındaki torununa çarptı. Kazada 55 yaşındaki Sevinç Yür ve torunu 6 yaşındaki Buse Ada Yür hayatını kaybetti

25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:34

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ve torunu Buse Ada Yür'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #trafik kazası #ölüm
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