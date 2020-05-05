İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
05 Mayıs 2020 Salı 10:53

Alınan bilgiye göre, Mürselpaşa Bulvarı'nda Bayraklı'dan Konak istikametine seyir halinde olan Veysi Ç. (26) idaresindeki 35 AIN 177 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çarpmanın etkisiyle sürüklenen erkek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Veysi Ç'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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