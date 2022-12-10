İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti!

İzmir'in Tire ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ünal Gacar (55), hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tire'den Işıklı Mahallesi yönüne giden H.İ.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ünal Gacar'a çarptı. Gacar, ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü 20 metre kadar ilerde durup, bir süre bekledikten sonra, ayrıldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gacar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kaza mobese kameralarına yansıdı.

Görüntülerden yola çıkan jandarma, plakasını belirlediği otomobilin sürücüsü H.İ.K.'yi, yakaladı. Gözaltına alınan H.İ.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.