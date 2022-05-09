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İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:22

İzmir Konak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Turhan Dizdaroğlu'na otomobil çarptı. Kazada Dizdaroğlu hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kaza #ölüm #izmir kaza #konakta kaza
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