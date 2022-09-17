İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü!

İzmir’in Tire ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü İbrahim Genen (64) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Tire – Gökçen istikametine doğru seyir halinde olan A. Ç. yönetimindeki 35 AJP 425 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Genen (64) idaresindeki 35 YGP 95 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Genen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Genen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü A.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.