İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

İzmir Bornova'da yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Gıyasettin Balkaş'a otomobil çarptı. Kazada yaralanan Balkaş kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti
İzmir-Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a (62), D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Balkaş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü D.A'nın ifade işlemleri için karakola götürüldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.