İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Samet ve Eren Tokaç kardeşlerin bulunduğu 45 ADR 276 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HD 4234 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.