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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş öldü!
06 Kasım 2022 Pazar 14:10

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Samet ve Eren Tokaç kardeşlerin bulunduğu 45 ADR 276 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HD 4234 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kaza #ölüm #trafik kazası
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