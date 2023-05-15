İzmir'de oy torbalarının teslim edildiği ilçe seçim kurulları önünde yoğunluk yaşandı

İzmir'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılan oy pusulalarını torbalarla Konak İlçe Seçim Kurulu'na getiren sandık görevlileri uzun kuyruklar oluşturdu
Okullarda sayımları sona eren oy pusulalarını mühürlü torbalara koyan sandık görevlileri, torbaları teslim etmek üzere ilçe seçim kurullarına getiriyor. Kent genelinde seçim kurulları önünde sandık görevlilerinin bekleyişi sürerken Konak İlçe Seçim Kurulu önünde, yoğunluk oluştu. Konak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu iş hanı önünde kuyruk oluşturan sandık görevlileri, seçim torbalarını teslim işlemlerini sürdürüyor.
İlgili Galeriler