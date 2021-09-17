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İzmir'de öz kızlarını taciz eden baba tutuklandı!

İzmir'in Konak ilçesinde, kızına cinsel tacizi ses kayıt cihazı ile ortaya çıkaran eski eşi Asya D. (36) tarafından tabancayla vurulan Serkan E. (42), hastaneden taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Serkan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'de öz kızlarını taciz eden baba tutuklandı!
17 Eylül 2021 Cuma 14:37

Olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E., iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B., durumu sonradan annesine anlattı ancak gerçek olabileceğini düşünmeyen Asya D., çocuğunu doktora götürdü. Psikiyatri tedavisi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak, evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. E.B. ise eşi askere gidince ayrıldığı babaevine geri döndü. Bir gün S.E., annesi Asya D.'ye taciz olayını anlattı. Bunu duyan E.B. de kendi yaşadıklarını hatırlattı. Asya D. ise ses kayıt cihazı alarak, kızı S.E.'nin üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra tekrar eden taciz, kayıt cihazıyla kaydedildi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evde bulunan tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Asya E.'nin, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada serbest kalması için '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) de S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra büyükannesine teslim edildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Serkan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Abdi Yaşar, "Günlerdir adliye koridorlarında verdiğimiz mücadelemiz zaferle sonuçlandı. Kızlarını istismar eden baba tutuklandı. Tutuklanan Asya D. serbest kalana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #cinsel taciz #babadan kızına taciz
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