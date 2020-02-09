İzmir'de özel hastanede yangın

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de özel hastanede yangın
09 Şubat 2020 Pazar 11:45

Üçyol semtindeki 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildi. Hastalar, çok sayıda ambulansla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerden zarar görme ihtimali bulunan tıbbi cihazlar da binadan çıkarıldı. Yaklaşık 20 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken hasta nakli esnasında ambulansın çarptığı hastane görevlisi hafif yaralandı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Leo bebeğin ailesinden 2 doktora tazminat davası
Sonraki Haber
Traktör sektörü yeni yıla umutlu girdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.