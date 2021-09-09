İzmir'de özlenen kutlama

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasının ve İzmir' in kurtuluşunun 99. Yılı kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar saat 09.00'da Basmane Karakol’un önünden 350 metrelik Türk bayrağı ile 99. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra İlçe belediye başkanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partilerin ilçe başkanları katıldı. Yürüyüşe katılanlar bando ve marşlar eşliğinde ellerinde bayraklar sallayarak yürüdü.

Anafartalar Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürünmesiyle son bulan Zafer yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreniyle devam etti.

Çelenk törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve il protokolü katıldı. Vali Köşger, Ege Ordu Komutanı Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına Çelenk bıraktı.

VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

Çelenk törenin ardından İzmir Valiliği önünde bayrak töreni gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de kente girişi ve vilayet binasına Türk bayrağının çekilişi canlandırıldı. Sonrasında İstiklal Marşı okundu. Vali Köşger, Süvari Birlikleri Komutanına Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise plaket takdim etti.

Bayrak töreni sonrasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törende ise büyük bir coşku yaşandı. Törene, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve İzmirliler katıldı.



“Kurtuluş destanının parolası”

9 Eylül İzmir’in düşman işgalinin kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlama programında konuşan İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet’imizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi, ‘İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.’ Evet İzmir bir sembol, bir parola oldu Kurtuluş Destanı için. Dolayısıyla 9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. Bu sebeple İzmirli olmaktan, bu özgürlük hikâyesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı bu şehrin belediye başkanı olmaktan, büyük bir kıvanç ve onur duyuyorum. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin demokrasinin, Cumhuriyet’imizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruh ile ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül’ün 99’uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyorum” dedi.

İzmir’de özlenen 9 Eylül coşkusu

Konuşmalarında ardından kurtuluş ve kuruluşun şehri İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkusu Zeybek oyunları ile devam etti. Zeybek gösterisi İzmirlileri mest ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Eğitim Topluluğu’nun davul gösterisi de büyük alkış aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi de büyük bir beğeni alırken dakikalarca alkışlandı. İzmir Spor Kulübü Vals Ekibi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tango Topluluğu da gösterileri ile İzmirlileri büyüledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi de marşlarla İzmirlileri 9 Eylül coşkusuna dahil etti.



Türk Bayrağını öperek teslim aldı

İzmir Çeşme Metropolis LİONS Kulübü, Ankara’da Anıtkabir ziyaret sonrası yola çıktıkları bisiklet turunu 9 Eylül günü İzmir’de tamamladı. Büyük taarruzun gerçekleştiği topraklardan bisikletle geçerek 9 Eylül günü İzmir’e ulaşan İzmir Çeşme Metropolis LİONS Kulübü, Afyonkarahisar Belediyesi’nden teslim aldıkları Türk Bayrağını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e verdi. Tunç Soyer de, Büyük Taarruzun gerçekleştiği topraklardan gelen Türk Bayrağını öperek teslim aldı.