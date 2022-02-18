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İzmir'de panik anları! Birden alev aldı!

İzmir'de panik anları! Birden alev aldı!
18 Şubat 2022 Cuma 14:39

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yağmur suyu kanalı çalışması sırasında mahalledeki bir doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan çıkan gaz tutuşunca, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürütülen yağmur suyu kanalı çalışması sırasında, yerin altındaki doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan sızan gaz tutuşunca, alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri ile İzmirgaz yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine yetkililer, kısa süre içinde sokaktaki doğal gazı kesti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #doğalgaz borusu #panik
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