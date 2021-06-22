YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
0
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
MÜZİK DÜNYASINDA ERDOĞAN'A TEPKİ!
0
KISKANÇLIK NEDENİ...
KISKANÇLIK NEDENİ...
0

İzmir'de park tartışması kanlı bitti!

İzmir'in Konak ilçesinde park yüzünden çıkan kavgada Serhat Malay bıçakla, Mehmet K. ise kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Mehmet K., tedavisinin ardından gözaltına alındı

İzmir'de park tartışması kanlı bitti!
22 Haziran 2021 Salı 08:31

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi 365 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine arabasını park eden Mehmet K. ile Serhat Malay arasında park yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında küfarla tartışma kavgaya dönüştü. Yaşnanan arbede sırasında Mehmet K. kafasına taş ile vurulması sonucu Malay ise göğsünden ve kolundan bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı gören çevredekiler 2 yaralıyı araçlarına alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Serhat Malay'ın hayati riskinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Mehmet K. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir kavga #izmir park tartışması #izmir
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
Sonraki Haber
Bebeğiyle denize atlamıştı, tutuklandı!
Alsancak Stadı için son adım
Alsancak Stadı için son adım
0
Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor
Kuş Cenneti 39 yıl sonra avcılığa açılmak isteniyor
0
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
0
Bebeğiyle denize atlamıştı, tutuklandı!
Bebeğiyle denize atlamıştı, tutuklandı!
0
İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
İzmir'de bir kişi, kendisini uyaran polisi bıçakladı!
0
Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor. 4 açılışa katılacak
Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor. 4 açılışa katılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.