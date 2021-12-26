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İzmir'de parklara deprem düzenlemesi

İzmir'de parklara deprem düzenlemesi
26 Aralık 2021 Pazar 09:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in afetlere karşı dirençli kent inşa etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklardaki kent mobilyalarını afet durumlarında halkın barınma, enerji ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilemeye başladı. İlk uygulama Bayraklı'daki Hasan Ali Yücel Parkı'nda yapıldı.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in afetlere karşı dirençli kent inşa etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.  30 Ekim İzmir depreminin ardından Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırma ve risk azaltma projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak afet durumlarında halkın acil ihtiyaçlarına yanıt verecek güvenli toplanma alanları oluşturmak için çalışmalara başladı. İlk uygulama 30 Ekim depreminde hayatını kaybeden 117 kişi anısına deprem anıtının açılışının yapıldığı Bayraklı'daki Hasan Ali Yücel Parkı'nda hayata geçirildi.

Elektrik kesintilerine karşı önlem


Park deprem sonrası ihtiyaçlara göre yenilendi. Afet anında elektrik, su, tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel Parkı’na da üç modülden oluşan kent donatıları yerleştirdi. Kent donatılarında elektrik kesintilerine karşı güneş enerjisi sisteminin devreye geçirilmesi sağlandı. İhtiyaç duyulan malzemelerin depolanması için oturma birimlerinin altında kilitli depolar oluşturuldu. Depolara afet sonrası çadırlar kurulana kadar barınma amaçlı kullanmak üzere brandalar yerleştirildi.

Su, sağlık çantası ve battaniye var


İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü Müge Deniz Bal, İzmir depreminin ardından parkların ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirdiklerini, buna uygun tasarımlar üretmeye başladıklarını söyledi. Yurttaşların günlük kullanımda konforunu artıran, acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılayan kent mobilyalarını ilk olarak bu parkta kullanmaya başladıklarını ifade eden Müge Deniz Bal, “Hasan Ali Yücel Parkı’nda üç takımdan oluşan prototip mobilyalar bulunuyor. Kilitli depo haznesi var. Kilitli depo haznesinde acil ihtiyaçlara karşılık verebilecek su, acil sağlık çantası, battaniye gibi ürünler de yer alıyor. Enerjisini güneşten alan ve afet alnında olası bir elektrik kesilmesi sırasında elektrik hizmeti veren bir ünitemiz ve bu ünitede wi-fi bağlantısı var. Ayrıca engelli araçlarının şarjı da buradan sağlanabiliyor. Bu üniteleri deprem anında vatandaşlarımızı olumsuz hava koşullarından korumak için kapalı bir alan haline getirebiliyoruz” dedi. Bal, deprem parklarını İzmir genelinde yaygınlaştırmayı planladıklarını da aktardı.

Çok güzel düşünülmüş


Mahalle sakini Necati Yurdakul çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Burada büyük bir felaket yaşandı. Bu felaketin izlerini silmek için en büyük desteği veren sayın Tunç Soyer ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu düzenleme de çok iyi düşünülmüş" dedi.

Etiketler; #izmir #park #deprem #tunç soyer
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