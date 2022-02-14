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İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu!

İzmir'in Bornova ilçesinde patenli 2 genç, akan trafiğe aldırış etmeden saatte 90 kilometre hıza ulaşan belediye otobüsünün arkasına tutunup yaklaşık 5 kilometre yol gitti. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine ulaşan gençler, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı

İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu!
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:24

Bornova'da cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, patenli 2 genç, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün arkasına tutundu. Gençler, Ankara Caddesi'ne geldiğinde yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasında kilometrelerce yol gitti. Gençler hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine kadar devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı. Görüntülerde, patenli gençlerin zaman zaman tek ayak üzerinde yola devam ettikleri görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #patenli gençler #otobüs
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