İzmir'de Patilerin Festivali'ne yoğun ilgi

Konak Belediyesi'nin 50'yi aşan sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bu yıl 3`üncüsünü düzenlediği, Türkiye'nin can dostları odak alan en kapsamlı etkinliği Patilerin Festivali, yüzlerce doğa ve hayvanseveri İzmir'in kalbinde buluşturdu. Tüm gün düzenlenen etkinliklerle şölene dönen festivalde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her şey çok güzel olacak. İzmir'in dağlarında çiçekler açtığı gibi tüm Türkiye'de güzel çiçekler açacak" diye konuştu.

Konak Belediyesi'nin çocuk, doğa ve hayvan haklarına "Bu Gezegen Hepimizin" sloganıyla sahip çıkan organizasyonu 3. Patilerin Festivali, Lider Pet Food, HavHav.com.tr, Reçine At Çiftliği, Çeşme Marina Sahil Otel, Rhea Olive Oil, The Woof Dog Resort, Pet Feur Tımarhane'nin hizmet sponsorluğu ve sayıları 50'yi aşan sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Türkiye'nin can dostlarını odak alan en kapsamlı festivali olan organizasyon tüm gün süren etkinliklerle Konak'ı renklendirirken, doğa ve hayvansever yüzlerce insanı can dostlarıyla birlikte Konak'ın kalbinde ağırladı. Sevilen müzik grubu Zakkum'un festival sonunda verdiği konserden önce Konaklılara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her şey çok güzel olacak" mesajı verdi.

"Bu Gezegen Hepimizin" temasıyla yapılan festival Gündoğdu Meydanı'nda saat 13.00'te başladı. Festivale ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte CHP İzmir Milletvekili, PM Üyesi Ednan Arslan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili, Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erden Kılıç, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediye Meclisi üyeleri, CHP İzmir İl ve Konak İlçe örgütlerinin, gençlik ve kadın kollarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Batur: Hemşehrilerimizin ilgisi çok güzeldi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, etkinlikteki tüm stantları tek tek ziyaret ederek, katılımcılara teşekkür belgelerini sundu. Festivalin sonunda sahne alan Zakkum'un konseri öncesi alanda toplanan vatandaşlara seslenen Batur, "Bugün sokaklarda ve evlerde yaşayan canlarımızla beraber, güzel insanların desteğiyle çok güzel bir festival yaşadık. Hemşehrilerimizin ilgisi de çok güzeldi" diye konuştu. Dokuz Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlamalarını anımsatan Batur, "Her şey çok güzel olacak, hiç merak etmeyin. İzmir 9 Eylül'de işaret fişeğini verdi. İşaret fişeği Ankara'ya kadar gitti. İzmir'in dağlarında çiçekler açtığı gibi tüm Türkiye'de güzel çiçekler açacak" diye konuştu.

Her katılımcı adına bir fidan

Konak Belediyesi festivalin tüm katılımcıları adına İzmir'de birer fidan dikerken, etkinliğe katkılarıyla destek verenlere birer zeytin ağacı da hediye edildi. Festivalde ise can dostların güzellik ve yetenek yarışması, kukla ve dans gösterileri ile birçok eğlenceli aktivite yer aldı.

15 cana ömürlük yuva

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü festival alanında kurduğu stantta ziyaretçilerini ağırlayarak, hayvan sahiplenen veya sokaktaki canları besleyen vatandaşlara gün boyu 1 tonu aşkın mama armağan etti. Mamanın yanı sıra mama tabağı, suluk, dışkı toplama torbası gibi ürünler de hayvan sahiplerine verilirken, Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nden biri engelli 11 kedi ile 4 köpek de duyarlı vatandaşların sahiplenmesiyle festivalde ömürlük yuvalarına kavuştu. Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de standında atık pil kutusu ve tasarruflu musluk başlığı dağıttı. Festivalin hizmet sponsorlarından Lider Pet Food ise katılımcılara yarım ton kedi ve köpek maması hediye etti.

Birbirinden renkli atölyeler

Festivale katılan çocuklar oyun ve eğitim atölyelerinde, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katıldı. Kukla Sanatçısı Deniz Özgökbel ve Bi Dünya Tiyatro Derneği Cep Sahnesi'nin Kurucusu Deniz Turan Hotiç, kukla gösterileriyle minik seyircilerinden bol bol alkış alırken, Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Emine karakteriyle sevilen Sanatçı Melek Şahin de Melek Hareketi isimli standında çocuklarla mama kabı boyadı. Çocuklar, Tema Vakfı İzmir, AHBAP İzmir platformu, İzmir Agora Rotary Kulübü ve Ateş Böceği Derneği'nin etkinliklerinde keyifli dakikalar geçirerek, rengarenk mama ve su kapları ile kuş yemlikleri tasarladı.

Festivalin en özel katılımcılarından İzmir Down Sendromu Derneği farkındalık yaratan standının yanı sıra etkinlikte özel çocukların sergilediği dans gösterisiyle gönüllere taht kurdu. Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nün özel çocukları da vals gösterileriyle büyük beğeni topladı. Dans Eğitmeni Koreograf Berkay Sonkan ve Sahne Akademisi'nin zeybek ve latin dansları gösterisi de festivali renklendirdi. JİKAD Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği'nin gösterisi ilgi gördü.

Güvenliği atlı polisler sağladı

Etkinlik alanında gün boyu güvenliği sağlamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birimi'nden iki atlı polisin görev aldığı festivalde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin (KEM) eğitim gösterisi ile HERA Köpek Eğitim ve Pansiyon Merkezi'nin K-9 gösterisi hayvanseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Ünlü köpek eğitmeni Kutay Özkan da köpekleri Ego ve Lanu'yla sahne aldı. Festivalde can dostlar için yetenek ve güzellik yarışması da düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenler çeşitli ödüller aldı.

Festival akşamında, sevilen müzik grubu Zakkum muhteşem bir konserle İzmirli dinleyicilerle buluştu. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.