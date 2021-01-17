İZMİR'DE PEÇELİ BAYKUŞ BULUNDU
İZMİR'DE PEÇELİ BAYKUŞ BULUNDU
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İzmir'de peçeli baykuş yaralı halde bulundu

İzmir'de, yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki peçeli baykuş, tedavisinin ardından korumaya alındı

İzmir'de peçeli baykuş yaralı halde bulundu
17 Ocak 2021 Pazar 14:12

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otoyolda yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. 

 Veteriner hekimlerce yapılan ilk müdahalede kuşun kanadında kırık tespit edildi.

Peçeli baykuş, iki günlük bakım ve tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşun sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki bir dükkanda çıkan yangından kurtarılan yavru kedi, Hayvan Sağlığı Merkezi'nde kendisini sahiplenecek hayvanseveri bekliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #peçeli baykuş
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