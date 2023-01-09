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İzmir'de pedallar bu kez görme engelliler için döndü

İzmir'de pedallar bu kez görme engelliler için döndü
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) desteği, Engelsiz İzmir, Umuda Pedal Derneği ve Eşpedal Derneği’nin işbirliğiyle yaklaşık 350 bisikletli “Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla bir araya geldi.
 

Görme engellilere yönelik daha çok kabartma kitap basılabilmesi için farkındalık oluşturulması hedeflenen organizasyon Bostanlı Yasemin Kafe’de başladı, İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Eğitim Merkezi’nde sona erdi.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir projenin içinde bulunduğumuz için son derece mutluyuz. Emeği geçen Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), Engelsiz İzmir, Umuda Pedal Derneği ve Eşpedal Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Tunç Başkanımız da göreve geldiği dönemden beri engellilerimizi sürekli destekliyoruz. 12 Mart'ta düzenlenecek Maraonİzmir öncesi de yine bir araya geleceğiz. Bizler her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
 
TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eşim Gültekin Yazgan 11 yaşında retina yırtılması sonucu kör oldu. Kendisi körlüğü kabul ederek hayata tutundu. Kütüphanede okuduğu bir dergide kabartma yazısıyla ilgili fikir oluştu. İngiltere'deki bir kütüphane ile bağlantıya geçerek görme engelliler için kabartma kitap alışverişinde bulunarak, bu tarz kitapları üretime geçirdi. Kendisi vefat etti ama onun bu fikri hala yaşıyor. Bu projeyi tanıtmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #bisiklet #görme engelliler #haber
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