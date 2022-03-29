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İzmir'de pes dedirten görüntüler! Çocuklara aldırmadan ateş ettiler!

29 Mart 2022 Salı 16:15

Sosyal medyada İzmir'den paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde düğün konvoyunu karşılayanlar pompalı tüfeklerle havaya ateş ediyor. Tehlikeli görüntüler sonrası jandarma soruşturma başlattı. Görüntülerde ateş ettiği belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay, 27 Mart günü öğle saatlerinde, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu sokağa geldiğinde müzik çalınırken, bir yandan 3 kişi, pompalı tüfeklerle havaya ateş edip, karşılama yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, havaya ateş edildiği sırada, evlerin balkonlarında çocukların da olduğu görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Görüntülerden ateş ettiği belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #düğün konvoyu #pompalı tüfek #maganda
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